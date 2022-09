Kampf gegen Aids, Malaria geht nach Corona-Rückschlag weiter

Nach dem schweren Rückschlag durch die Corona-Pandemie haben die Bemühungen zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria wieder an Fahrt aufgenommen. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Menschen, die mit Behandlungs- und Präventionsmaßnahmen erreicht wurden, wieder gestiegen, nachdem sie 2020 zum ersten Mal seit fast 20 Jahren zurückgegangen war, hieß es in einem Montag veröffentlichten Bericht des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM).

Sands warnte, dass die Folgen der weltweiten Lebensmittelkrise, die durch den Krieg in der Ukraine verschärft wurde, die Lage verschlimmern. Infektionskrankheiten sind für Menschen, deren Körper durch Unterernährung geschwächt ist, in der Regel viel tödlicher, und sie sprechen auch nicht so gut auf Behandlungs- oder Präventionsmaßnahmen an. Daher sei es "wahrscheinlich", dass der Fonds mit Partnern zusammenarbeiten müsse, um mehr Ernährungshilfe zu leisten.