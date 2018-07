Kampagne mit roten T-Shirts in Italien für Migrantenrettung

Unzählige Menschen haben sich in Italien einer Kampagne für die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer angeschlossen. Gestartet wurde die Initiative vom Anti-Mafia-Priester Luigi Ciotti, von der katholischen Arbeiterorganisation ARCI, sowie vom Umweltschutzverband Legambiente. Sie wurde von prominenten Intellektuellen und Künstlern wie Bestsellerautor Roberto Saviano unterstützt.

Das Musikmagazin “Rolling Stone Italia” veröffentlichte am Donnerstag eine Liste mit den Namen bekannter Regisseure, Schauspieler, Schriftsteller und Journalisten, die sich gegen die “Politik der geschlossenen Häfen” von Innenminister Salvini wehren. Die neuen Regierungsvertreter in Rom seien “gefährlich”, hieß es in einem Kommentar der Zeitschrift. “Sie sind mit Zynismus bereit, tiefe und irrationale Ängste auszunutzen”, hieß es im Appell.