Kampagne der Caritas bewahrte 150.000 Kinder vor Hunger

Die Caritas hat eine positive Bilanz ihrer diesjährigen Sommer-Spendenkampagne gezogen. Das Ziel, genügend Mittel zu lukrieren, um 150.000 Kinder vor Hunger zu bewahren, sei erreicht worden, teilte Caritas-Auslandshilfechef Christoph Schweifer am Dienstag mit. Weltweit würden 815 Millionen Menschen an chronischem Hunger leiden, in Afrika sei jedes dritte Kind mangelernährt.

“Hunger ist kein Naturereignis, sondern ein Skandal. Wir sind die erste Generation, die Mittel und die Möglichkeiten haben, diesen Skandal zu beenden. Wir können, wenn wir es wollen, schaffen, dass kein Kind mehr an Hunger sterben muss”, betonte Schweifer.

Die gesammelten Spendengelder werden in 55 verschiedenen Projekten in 15 Ländern Afrikas und Asiens eingesetzt. Darunter in Ruanda, dem Südsudan, im Senegal und der Demokratischen Republik Kongo. Neben direkten Lebensmittellieferungen werden auch Trainings, Saatgut, Tierhaltung und notwendige landwirtschaftliche Geräten zur Verfügung gestellt, um Familien dabei zu unterstützen, auf ihren Feldern mehr und diversifiziert anbauen können.

Langfristiges Ziel der Caritas sei es, Hungerleid endgültig zur Geschichte zu machen, so Schweifer. “Das Globale Ziel der Vereinten Nationen, Hunger bis in das Jahr 2030 zu beseitigen, ist erreichbar. Die Caritas leistet dazu einen Beitrag”, unterstrich der Auslandshilfechef der Caritas Österreich, der sich bei den Spendern bedankte.