Kammerer und Kobel sind ab sofort Kammersänger

"Sie sind ein Teil des kulturellen Reichtums, der Österreich ausmacht", würdigte Montagnachmittag Jürgen Meindl, Leiter der Sektion Kunst und Kultur im Bundeskanzleramt, den Bariton Hans Peter Kammerer und den Tenor Benedikt Kobel in der Wiener Staatsoper. Anlass für die verbalen Rosen war die Verleihung des Titels "Kammersänger" an die beiden Ensemblestützen.

Kammerer ist gebürtiger Südtiroler, der am 2. April 1965 in Bruneck zur Welt kam und später an der Musikhochschule Wien studierte. Nach Engagements an der Wiener Kammeroper, bei den Bregenzer Festspielen und Häusern wie der Staatsoper Berlin, der Brüsseler La Monnaie oder der Opera Bastille wurde er 1994 Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Insgesamt verkörperte er im Haus am Ring bis dato 70 Partien in mehr als 800 Vorstellungen und ist aktuell in der Premierenserie des “Freischütz” als Samiel zu erleben.