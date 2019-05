Nepalesischer Sherpa stellte neuen Everest-Rekord auf

Was für andere Bergsteiger die Krönung ihres Lebens ist, ist für den nepalesischen Sherpa Kami Rita Sherpa einfach nur ein weiterer Arbeitstag.

Sherpa erreichte am Mittwoch zum 23. Mal den Gipfel des Mount Everest und stellte damit einen neuen Rekord auf. Der 49-Jährige sei in der Früh am Everest-Gipfel eingetroffen, bestätigte sein Expeditionsunternehmen Seven Summits Trek. Damit brach er seinen eigenen Rekord vom Vorjahr.