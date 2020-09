Kaltfront im Anmarsch: Es wird kühl und nass in Vorarlberg

Am Donnerstagabend ist mit teils ergiebigen Schauern zu rechnen. Am Freitag kühlt es ordentlich ab.

Spätestens am Abend setzen von der Schweiz her Regenschauer ein, die in der Nacht auf morgen deutlich an Stärke zunehmen. Noch einmal recht warm. Höchstwerte: 18 bis 22 Grad.

Es folgt eine trübe und regnerische Nacht, wobei es zeitweise kräftig und anhaltend schütten wird. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich unter 2000m und der Westwind frischt auf. Tiefstwerte: 9 bis 14 Grad.