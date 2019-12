Kaltes Winterwetter kurbelt Weihnachtsgeschäft in Tirol an

Bei strahlendem Sonnenschein sind am zweiten Einkaufssamstag die Tiroler Geschäfte gut besucht worden. Im Handel herrschte gute Stimmung, besonders im Textil- und Wintersportbereich läuft der Verkauf heuer gut, ergab ein APA-Rundruf am Samstag. Laut Alois Schellhorn, Geschäftsführer der Sparte Handel bei der Wirtschaftskammer Tirol, sind lediglich die Juweliere noch nicht zufrieden.

Auch abseits der Landeshauptstadt herrscht in den Geschäften reges Treiben, wie in Kufstein. "Die Geschäfte sind zufrieden", sagte Sandra Bodner von den Kufstein Galerien, die auch im Vorstand der Kaufmannschaft Kufstein ist. In den Kufstein Galerien würden sich neben Textilwaren vor allem Bücher gut verkaufen. Aber nicht nur die Einkaufszentren sind voll, auch in der Innenstadt sind viele beim shoppen. Insbesondere der Christkindlmarkt auf der Kufsteiner Festung läuft so gut wie noch nie, frohlockte Bodner.