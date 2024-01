Kälte könnte in Wien Todesopfer gefordert haben

Ein Mann ist am Freitag beim Liesingbach in Wien tot aufgefunden worden. Der 40- bis 50-Jährige könnte erfroren sein, bestätigte die Polizei am Sonntag Berichte von "Heute" und "oe24". Eine Spaziergängerin entdeckte den Toten in der Nähe des Wohnparks Alterlaa in Liesing und alarmierte die Einsatzkräfte. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät.

Die genaue Todesursache soll nun eine Obduktion klären. Hinweise auf Fremdverschulden lägen bisher aber nicht vor, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Nach der Kommissionierung gehe man vorerst von einem Erfrierungstod aus. Die näheren Umstände waren noch unklar.

In Oberösterreich war am Donnerstag eine 78-Jährige in Waldzell (Bezirk Ried) erfroren in einem Feld gefunden worden. Sie hatte offenbar gegen 4.00 Uhr ihre Wohnung verlassen. Kurz darauf dürfte sie in der Nähe gestürzt und erfroren sein, berichtete die Polizei.