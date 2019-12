Kalliauer will Jobgarantie für ältere Langzeitarbeitslose

Der Präsident der Arbeiterkammer OÖ, Johann Kalliauer, fordert eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose ab 45 Jahren. Die nächste Regierung sollte die von Türkis-Blau abgeschaffte "Aktion 20.000" weiterentwickeln. Dafür sollten jene Betriebe, die Ältere überdurchschnittlich oft kündigen oder Arbeitnehmer systematisch beim AMS 'zwischenparken', mehr in die Arbeitslosenversicherung einzahlen".

Der Konjunktur-Abschwung mache sich bereits am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl jener, die in Österreich mehr als ein Jahr auf Jobsuche sind, habe sich seit der Wirtschaftskrise 2008/2009 mehr als verdoppelt - von 51.592 auf 131.066 Personen (plus 154 Prozent). In Oberösterreich habe sich die Zahl sogar verdreifacht - von 3.901 auf 12.637 Betroffene (plus 224 Prozent).