Kalajdzic "stolz" auf Egalisierung des VfB-Rekords von Bobic

Der "Corona-Typ" des VfB Stuttgart hat sich ganz besonders freuen dürfen. Während Mitspieler und Betreuer Goalgetter Sasa Kalajdzic zu seinem 13. Saisontor beglückwünschten, suchte der Rekordstürmer nach dem 2:0-Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim ganz gezielt einen bestimmten Vereinsmitarbeiter auf der Tribüne. Als er ihn gefunden hatte, schenkte der Wiener ihm sein Trikot.

Es war ein besonderes Trikot, denn zuvor hatte Kalajdzic in ebenjenem Dress im siebenten Bundesliga-Match in Serie ein Tor erzielt. Dank seines Treffers zum Endstand in der 64. Minute zog der ÖFB-Teamspieler mit dem einstigen VfB-Stürmer Fredi Bobic gleich. Der heutige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt hatte in der Saison 95/96 ebenfalls in sieben Partien en suite getroffen.