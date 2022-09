Kalajdzic fehlt Wolverhampton wohl neun Monate

Wolverhampton rechnet in dieser Saison nicht mehr mit einem Einsatz von Sasa Kalajdzic. Der mittlerweile erfolgreich am Knie operierte ÖFB-Teamstürmer werde nach seiner Kreuzbandverletzung etwa neun Monate ausfallen, gab der englische Premier-League-Club am Freitag bekannt. Kalajdzic hatte sich Anfang September bei seinem Debüt gegen Southampton schwer am Knie verletzt. Wie schon einige Male in seiner Karriere muss der 25-Jährige nun eine lange Leidenszeit überbrücken.

Kalajdzic hatte den deutschen Bundesligisten Stuttgart nach einem Wechseltheater erst kurz vor dem Ende der Transferperiode für kolportierte 18 Millionen Euro verlassen. Die "Wolves" haben sich mittlerweile ersatzweise mit Stürmer-Routinier Diego Costa verstärkt.