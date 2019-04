Kajakfahrer mussten aus Bodensee gerettet werden

Hard - Sechs französische Kajakfahrer mussten am Donnerstag aus dem Bodesee gerettet werden.

Am Donnerstagnachmittag fuhren sechs französische Kajakfahrer auf dem neuen Rhein in Richtung Rheinmündung auf den Bodensee. Sie wollten den Bodensee queren und im Bereich Friedrichshafen anlanden um dort zu übernachten.

Mehrmals gekentert

Aufgrund der stürmischen Bedingungen am Bodensee (1-2 Meter hoher Wellengang, Windstärke 6-8 Beaufort) konnten die Fahrer die relativ ruhige Rheinmündung nicht verlassen um auf den Bodensee hinaus zu paddeln. Ein Fahrer ging an der linken Rheinmündung an Land. Eine weitere Fahrerin landete auf der aufgeschütteten Sandbank vor der Rheinmündung. Zwei Kajakfahrer mussten in der Seemitte nach mehrmaligem Kentern von der deutschen Wasserschutzpolizei geborgen werden. Zwei weitere schafften es ans deutsche Ufer.