Kaiserwetter beim Dorfmarkt

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Sonntag der diesjährige Röthner Dorfmarkt statt.

Röthis . Die Ortsbäuerinnen Röthis freuten sich am vergangenen Sonntag wieder zahlreiche Röthner Bürger beim traditionellen Dorfmarkt begrüßen zu dürfen – aber auch viele Besucher aus Nah und Fern genossen bei schönstem Herbstwetter das breite Angebot des Marktes.

Most und Brettljause

Die Landwirte und Ortsbäuerinnen boten wie jedes Jahr Eigenprodukte an und sorgten sich gemeinsam mit Monika und Armin Ebenhoch, Rupert Keckeis, Martina Scheidbach, Albert Furxer und Michael Nachbaur um das leibliche Wohl der Besucher. Vom Most und Holdersaft bis zum beliebten Röthner Wein, vom leckeren Schnitzel bis über eine zünftige Brettljause konnte der Durst und Hunger gestillt werden. Der Kindergarten unterhielt mit verschiedenen Spielen auch die kleinen Gäste und der Musikverein Harmonie Röthis sorgte für die musikalische Umrahmung. Die Marktbesucher genossen die gemütliche Atmosphäre und die warmen Sonnenstrahlen bis in den späten Nachmittag. MIMA