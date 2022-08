Kaiser will weitere Periode als Landeshauptmann machen

Peter Kaiser ist seit bald zehn Jahren Landeshauptmann von Kärnten. Im APA-Gespräch sprach der 63-Jährige über seine dritte Amtszeit, die Unterstützung für Bundespräsident Alexander Van der Bellen, seine Vorstellung von Klimapolitik und wie es beim Klagenfurter Flughafen weitergehen kann. Für die Pensionen fordert Kaiser "eine deutliche Erhöhung, die jedenfalls die Teuerungsrate abgelten muss".

Nach einer Wiederwahl 2023 würde Kaiser in seiner dritten Legislaturperiode das Pensionsalter erreichen. Ob der kommende Wahlkampf sein letzter als Spitzenkandidat wird, weiß der Landeshauptmann noch nicht. "Ich habe vor, die nächste Periode zu machen, werde schauen, wie es gesundheitlich, wie es in meinem unmittelbarsten Umfeld ausschaut, und davon jede weitere Entscheidung abhängig machen."

Angesichts der Bedrohung durch Klimawandel und Naturkatastrophen will Kaiser Raumordnungsentscheidungen der vergangenen Jahre überprüfen lassen. "Das wird ein schmerzhafter aber notwendiger Schritt." Bei Neugenehmigungen müsse man künftig Schutzbauten, Bodenversiegelung und "einen zehn- oder zwanzigprozentigen Gefahrenzuschlag" mitberechnen. Die Klimaagenda müsse ähnlich wie die Finanzierung in allen politischen Bereichen mitbewertet werden. "Beispielsweise möchte ich schauen, dass bei der Errichtung von Sportstätten auf nachhaltige Energie, automatische Dachflächennutzung mit Photovoltaik, Wert gelegt wird."

Noch in der laufenden Legislaturperiode will Kaiser das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz durchbringen, das Kindergartengruppen schrittweise verkleinert und Mitarbeiterinnen bessere Bezahlung bringt. Der Landeshauptmann macht Druck auf den Koalitionspartner ÖVP: "Ich hoffe, dass das nicht einer parteipolitischen Taktik Einzelner zum Opfer fallen wird - wenn es nicht gelingt, wird das Wahlkampfthema werden und Koalitionsbedingung."

Mit der ÖVP in der Landesregierung habe man in den vergangen fünf Jahren fast immer zusammen gefunden, nur einmal wurde der kleine Koalitionspartner überstimmt - als der mittels Call-Option den Flughafen Klagenfurt zurückkaufen wollte. Ob der Privatisierungsdeal mit Investor Franz Peter Orasch rückblickend ein Fehler war? "Es war ein einstimmiger Beschluss aller - auch der Oppositionsparteien." Die Call-Option bleibe "letztes Mittel", in den Verhandlungen mit Orasch ortet Kaiser Annäherung. "Es soll zu keinem Verkauf von Grundstücken kommen sondern zu Baurechtseinräumungen." Eine Laufzeit von 99 Jahren sei vernünftig. "Es gibt keinen mehr, der glaubt, nur vom Flughafenbetrieb kann man leben. Dazu brauchst du einen abgestimmten Non-Aviation-Bereich."

Bei der Bundespräsidentschaftswahl unterstützt Kaiser Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, den er schon in der Stichwahl vor sechs Jahren gewählt habe - "das erste Mal, dass ich nicht rot gewählt habe in meinem Leben". Die Entscheidung seiner Partei, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen, trage er mit - "in Abwägung und in Respekt vor der Tätigkeit Alexander Van der Bellens und seiner sehr, sehr hohen Honorigkeit, in wichtigen Zeiten so etwas wie der ruhende Pol zu sein."