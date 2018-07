Kaffee in Österreich als Genuss und Erlebnis

Ob Melange, Kleiner Brauner, Espresso, Cappuccino oder Caffe Latte: Österreich zählt zu den Nationen mit dem höchsten Kaffee-Konsum weltweit. 7,33 kg oder mehr als 1.000 Tassen werden hierzulande pro Jahr getrunken. Dabei steht mehr als Koffein-Aufnahme im Mittelpunkt: Zu den Motiven zählen vor allem Genuss und Erlebnis, hieß es bei der Präsentation des "De'Longhi Kaffee-Report Österreich 2018".

Die Motive sind in Österreich breit gefächert, so Meinungsforscherin Helene Karmasin, die sich quantitativ und qualitativ mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Sie verwies auf einen “Kosmos von Erlebnisrealitäten”. Dazu zählen soziale Funktionen und kleine Rituale. Die Koffein-Aufnahme wird in erster Linie mit Genuss und Gemütlichkeit assoziiert, so die Befragung.