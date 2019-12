Käsknöpfle-Charity ein voller Erfolg

Unzählige Portionen Käsknöpfle wurden an den Mann bzw. die Frau gebracht – den Erlös von 685 Euro spendete die Palastgastronomie nun am Donnerstag, dem 12. Dezember 2019, bei der Scheckübergabe im Rathaus an das Hilfswerk der Stadt Hohenems.

Bürgermeister Dieter Egger produzierte gemeinsam mit Knöpfle-Legende Bruno Ratz und Palastherr Franz-Clemens Waldburg-Zeil im Punschgarten des Palastes original Bregenzerwälder Käsknöpfle zugunsten einer bedürftigen Hohenemser Familie. Das Palastgastronomie-Team um Andrew Nussbaumer stellte die Zutaten zur Verfügung.

