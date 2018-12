Kärntnerin ließ Hund tagelang allein in Wohnung - angezeigt

Eine 20-jährige Kärntnerin hat ihren Hund offenbar tagelang ohne Wasser und Futter allein in ihrer Wohnung in Klagenfurt zurückgelassen. Ihre Großmutter, die nach der Enkelin sehen wollte, hörte das Winseln des Tieres und holte die Polizei. Das Tier wurde versorgt, die junge Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land konnte noch nicht angetroffen werden. Ihr droht eine Anzeige wegen Tierquälerei.

Die Großmutter hatte ihre 20-jährige Enkelin seit 6. Dezember in ihrer Wohnung zu erreichen versucht. Da sie am Samstag, Marienfeiertag, gegen 14.00 Uhr beim erneuten Klopfen an der Wohnungstüre anstatt des Bellen des Hundes nur noch ein Winseln wahrnahm, befürchtete sie einen Unfall und verständigte die Polizei.