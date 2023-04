Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition wird per Unterschrift besiegelt

Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März unterzeichnen SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag. Bei dem Termin am Vormittag im Klagenfurter Lakesidepark wird auch das Regierungsprogramm präsentiert, mit dem die beiden Parteien ihre laufende Zusammenarbeit fortsetzen. In der kommenden Woche, am 13. April, findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Landtages statt, dabei werden auch die Regierungsmitglieder angelobt.

Die stimmenstärkste SPÖ hatte bei der Wahl mit neun Prozentpunkten mehr als erwartet verloren, die ÖVP Umfragen zum Trotz ein kleines Plus geschafft. Während die Regierungsteams sowohl bei SPÖ als auch bei ÖVP völlig gleich bleiben, gibt es bei den einzelnen Funktionen eine Änderung: Die SPÖ stellt nicht mehr beide Landeshauptmannstellvertreter, sondern tritt einen an die ÖVP ab, Parteichef Martin Gruber wird diese Funktion künftig übernehmen.