Kärntner feuerte auf Taube und traf Auto

Ein 56-jähriger Kärntner hat am Donnerstagnachmittag sein Ziel verfehlt, als er von seinem Dachboden in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) mit einer Schrotflinte eine Taube schießen wollte. Er traf stattdessen den Pkw einer 47-Jährigen, die vorbeifuhr, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Wagen wurde schwer beschädigt, knapp 100 Einschüsse wurden gezählt. Der Frau selbst passierte nichts. Der geständige Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Die Frau war lediglich durch die Seitenscheibe ihres Fahrzeuges geschützt, die ebenfalls getroffen wurde. Der 56-Jährige musste erst durch die Polizei Arnoldstein ausgeforscht werden. Gegen den aktiven Jäger wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, mehrere Jagdwaffen wurden sichergestellt.