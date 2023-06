Kärntner Landtag beschließt Budget für 2023

Der Kärntner Landtag hat am Donnerstagnachmittag das Landesbudget für das laufende Jahr mit einer Nettoneuverschuldung von 382,9 Millionen Euro beschlossen. Die Budgetdebatte wurde wegen der Landtagswahl im März heuer verspätet abgehalten. Der Voranschlag wurde mit den Stimmen der Regierungskoalition aus SPÖ und ÖVP angenommen, Absagen kamen aus den Reihen der Opposition von der FPÖ und Team Kärnten.

SPÖ Klubobmann Herwig Seiser eröffnete den Rede-Reigen. Die wichtigsten Investitionsfelder seien die Menschen selbst. "150 Millionen Euro an Teuerungsabfederung sind für 2021 vorgesehen und mehr als eine halbe Milliarde Euro als Direktförderung", so Seiser. Damit wolle man die Menschen aus der Krise "herausinvestieren". So seien in sozialen Belangen insgesamt 581,5 Millionen veranschlagt.