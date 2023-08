Kärntner Kelag senkt Vorteilsstromtarif um 1,2 Cent brutto

Der Kärntner Energieversorger Kelag hat am Donnerstag - zehn Tage nachdem die angekündigte Preiserhöhung schlagend wurde - verkündet, den Stromtarif wieder zu senken. Konkret sinkt der Vorteilstarif mit zwölf Monaten Bindung um sechs Prozent, also von 19,80 Cent brutto pro kWh auf 18,61 Cent. Der Preis für Neukunden wird von 24,84 Cent brutto auf 23,88 Cent gesenkt.

Die Kelag hatte Anfang Juni angekündigt, den Stromtarif (bei einem Ausgangstarif von 13,04 Cent brutto) zu erhöhen, was für erheblichen Wirbel gesorgt hatte. Den Kunden war angeboten worden, entweder den vereinheitlichten, höheren Tarif von 24,84 Cent zu akzeptieren, oder sich für den günstigeren, für zwölf Monate garantierten, "Vorteilstarif" zu entscheiden. "130.000 Kärntner Kunden haben bereits den Vorteilstarif abgeschlossen", hieß es dazu am Donnerstag von der Kelag. Die starke Nachfrage bedeute mehr Planungssicherheit, weshalb der Stromkonzern die Vorteile an die Vorteilstarif-Kunden weitergebe.