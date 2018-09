Kärntner Initiative will "Bienenwies'n" bereitstellen

"Geht es den Bienen gut, dann geht es auch den Menschen gut." Unter diesem Motto wird in Kärnten die Aktion "Bienenwies'n" ins Leben gerufen. Dabei können Landwirte, Gemeinden und Firmen, aber auch Privatpersonen Flächen im Freien zur Verfügung stellen, auf denen dann bienenfreundliche Blühstreifen angelegt werden. Start des Projekts, das zur fixen Einrichtung werden soll, ist im Frühjahr 2019.

Gerade im Sommer finden Bienen immer weniger Nahrung, sagte der Initiator des Projekts, Mario Spaninger vom Maschinenring Kärnten: “Dabei ist der Hochsommer für die Entwicklung des Bienennachwuchses besonders wichtig.” Mit den Blühstreifen, die sowohl auf öffentlichen Flächen, auf Firmengeländen, neben Feldern oder in Privatgärten entstehen sollen, will man also “Nahrungsinseln” für die fleißigen Insekten schaffen.