Kärntner gleich zwei Mal von Lawine mitgerissen

Gleich zwei Mal unmittelbar hintereinander ist am Sonntag ein 33 Jahre alter Mann aus St. Veit an der Glan von einer Lawine mitgerissen worden. Beim zweiten Mal blieb er kopfüber im Schnee stecken, vier Tourenskigeher aus der Steiermark, die das Unglück beobachtet hatten, gruben den 33-Jährigen aus. Er wurde verletzt ins Spital gebracht.

Die vier Tourenskigeher aus der Steiermark, zwei Männer und zwei Frauen, waren über die so genannte Ostrinne auf die Selenitza in den Karawanken (Gemeinde Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land) unterwegs gewesen. Während des Aufstiegs wurden sie beim Einstieg in die Ostrinne von dem 33-Jährigen, der allein unterwegs war, überholt. Alle fünf Wanderer stiegen dann mit Steigeisen in unterschiedlichem Tempo in die Rinne auf.