Kärnten und Slowenien streben Olympia-Bewerbung für 2034 an

Kärnten und Slowenien streben eine gemeinsame Bewerbung für die Ausrichtung der olympischen Winterspiele im Jahr 2034 an. Dabei wolle man auf bereits vorhandene Infrastruktur setzen, erklärten Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und der slowenische Minister Matjaž Han, zuständig für Wirtschaft, Tourismus und Sport, am Montag in Klagenfurt.

"Dass wir grenzüberschreitende Sportereignisse austragen können, haben wir schon bewiesen. Dass auf beiden Seiten Sportinfrastruktur vorhanden ist, um Winterspiele andenken zu können, ist auch belegbar", begründete Kaiser. Mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und mit den schon existierenden Sportstätten wolle man auch der "Gigantomanie vergangener Spiele" eine Absage erteilen.

Die Idee "sollte nicht nur eine Vision bleiben, sondern es sollte nun der Anstoß erfolgen, dass die Präsidenten der Nationalen Olympischen Komitees über eine Bewerbung Kärntens und Sloweniens, auch gemeinsam mit Italien diskutieren und sie in Erwägung ziehen", so Kaiser. Han zeigte sich zuversichtlich: "Diese Vision kann Realität werden, wenn sie das Komitee entsprechend prüft und erwägt."