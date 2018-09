Kämpfer für schwule Polizisten

Schwarzach - Auch im Jahr 2018 kämpft Josef Hosp für die Rechte von Homosexuellen in der Polizei.

Hosp ist Polizist. Nach seinem Outing verweigerten manche Kollegen den Handschlag, andere wollten nicht mit ihm in den Außendienst oder am Mittagstisch sitzen. Als das Mobbing nicht aufhörte, suchte er sich 2007 eine Organisation, die für die Rechte von homosexuellen Kollegen eintrat. Er fand andere geoutete Kollegen und gründete mit ihnen die „Gay Cops Austria“. Heute ist der Satteinser deren Obmann. Hosp und seine Kollegen bauen Vorurteile ab, gehen an die Polizeischulen und informieren öffentlich. Dies sei in jüngster Zeit wieder schwieriger geworden, erzählt Hosp im Gespräch mit den VN.

Viele haben Angst

66 Polizistinnen und Polizisten sind derzeit offizielle Mitglieder der Gaycops. Viele andere würden sich anonym melden. „Es ist schade, dass es in Vorarlberg keine Kollegen gibt, die sich dem Verein anschließen“, schildert Hosp. Dies läge allerdings nicht an der hiesigen Polizeiführung, die sei aufgeschlossen, wie der Bezirksinspektor fortfährt. „In Vorarlberg sind wir seit 2012 jedes Jahr in der Polizeischule zu Gast.“ Auch was Mobbing und Übergriffe betrifft, sei Vorarlberg ein Vorzeigeland. „Es gibt andere Bundesländer, in denen sich Kollegen fürchten, dazu zu stehen, wie sie sind. Viele müssen ein Doppelleben führen“, sagt Hosp. „Es ist schade, dass das im Jahr 2018 überhaupt noch ein Thema ist.“