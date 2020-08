Kämpfe nach IS-Angriff in Afghanistan dauern an

Mehr als 14 Stunden nach einem Großangriff von Islamisten auf ein Gefängnis im Osten Afghanistans dauern die Gefechte der Angreifer mit Sicherheitskräften am Montag weiter an. Mindestens 20 Menschen, darunter Zivilisten und Sicherheitskräfte, sollen bei der Attacke getötet und 43 weitere verletzt worden sein. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich zu der Attacke.

Die Gesamtzahl der Angreifer ist unbekannt, drei seien jedoch bereits getötet worden, sagte ein Sprecher der Provinz. Rund 700 Gefangene, die nach dem Angriff aus dem Gefängnis ausbrachen, seien von Spezialkräften wieder festgenommen worden.

Die Angreifer hatten am Sonntagabend zunächst eine Autobombe gezündet und waren dann die zentrale Haftanstalt in Jalalabad, der Hauptstadt der Provinz Nangarhar, gestürmt. Sie sollen Teile der Haftanstalt unter ihrer Kontrolle haben.

Die Taliban wiesen jede Verantwortung für den Angriff von sich. Sie hatten für das islamische Opferfest eine landesweite, dreitägige Feuerpause verkündet.

Am Samstag hatte Afghanistans Inlandsgeheimdienst den Tod des hochrangigen IS-Anführers Assadullah Orokzai verkündet, der von Spezialkräften in Nangarhars Provinzhauptstadt Jalalabad getötet worden sei. Im April hatten Spezialkommandos den Anführer des IS-Ablegers in Afghanistan, Aslam Farouki, festgenommen. Nangarhar galt einst als Hochburg des IS in Afghanistan, bevor das Land Ende 2019 den militärischen Sieg über die Terroristen verkündet hatte. Dennoch verübt der IS immer wieder Anschläge im Land.

Bereits am Freitag - wenige Stunden vor Beginn einer Waffenruhe zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung - gab es in der Zentralprovinz einen schweren Anschlag, zu dem sich zunächst niemand bekannte. Seit Monaten planen Afghanistans Regierung und die aufständischen Taliban Friedensgespräche. Doch im Streit übereinen Gefangenentausch waren diese ins Stocken geraten. Der Konflikt im Land geht unterdessen weiter.