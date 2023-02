KAC und Vienna Capitals im ICE-Viertelfinale

Im Grunddurchgang der ICE Hockey League sind am Dienstag weitere Entscheidungen gefallen. Der KAC und die Vienna Capitals komplettieren die Top sechs und stehen vorzeitig im Viertelfinale. Die Kärntner gaben sich mit einem 5:0 zu Hause gegen Schlusslicht Pioneers Vorarlberg keine Blöße. Die Wiener profitierten von einer 2:3-Niederlage der Black Wings Linz bei Fehervar. Spitzenreiter Bozen, Meister Salzburg, Innsbruck und der VSV hatten ihre Tickets bereits zuvor gelöst.

Die siebentplatzierten Linzer müssen sich mit einem Platz in den Pre-Play-offs begnügen. Treffer von Brian Lebler (46.) und Logan Roe (54.), mit denen die Black Wings die Partie in Ungarn zwischenzeitlich zu einer 2:1-Führung drehten, reichten am Ende nicht zum Sieg. Nur ein solcher hätte die Chancen auf einen Platz in den Top sechs am Leben erhalten. Im Kampf um Platz sieben liegen die Linzer bei einem Spiel mehr noch vier Punkte vor Fehervar. Die Entscheidung könnte im nächsten direkten Duell am Sonntag fallen.