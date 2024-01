KAC setzt sich erstmals in dieser Saison an Ligaspitze

Der KAC hat am Samstag mit einem Sieg im Schlagerspiel der ICE Hockey League gegen die Black Wings Linz zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung übernommen. Der Rekordmeister aus Klagenfurt setzte sich zu Hause mit 4:2 (2:0,2:2,0:0) durch und führt einen Zähler vor Titelverteidiger Salzburg und Fehervar. Die "Bullen" verabsäumten den Sprung auf Rang eins, mit einer 2:3-Niederlage nach Verlängerung bei den Pioneers Vorarlberg.

Matchwinner für den KAC war Nick Petersen mit zwei Toren und einem Assist. Der Kanadier war in die Entstehung des 1:0 durch Paul Postma involviert (4.), wenig später stellten die Kärntner durch Simeon Schwinger auf 2:0 (7.). Im Mitteldrittel besorgte Petersen die Tore zum 3:1 (27.) und 4:2-Endstand (32./Powerplay). Für die Linzer waren Matthew Mackenzie (26./Powerplay) und Emilio Romig (29.) erfolgreich. Die Black Wings kassierten ihre fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen und verloren den Anschluss an das Spitzentrio. Der KAC siegte zum vierten Mal in Serie und konnte in den jüngsten zwölf Partien immer punkten.