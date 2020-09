KAC-Manager Pilloni vor Saisonstart: Improvisieren gefragt

KAC-Manager Oliver Pilloni erwartet aufgrund der Unsicherheiten in der Corona-Pandemie mit verordneten Präventionsmaßnahmen und Fan-Beschränkungen eine komplizierte Eishockey-Saison. Man werde auf organisatorischer Ebene viel Flexibilität und Improvisation brauchen, sagte Pilloni vor dem Auftakt am Freitag. Wirtschaftlich seien die zugelassenen Zuschauerzahlen der Knackpunkt, sportlich sieht er sein Team gut aufgestellt.

Als entscheidender Faktor könnte sich herausstellen, wie gut Spieler und Betreuer auf Dauer mit der Situation umgehen können. "Das wird natürlich eine Kopfpartie", sagte Pilloni. Deshalb könne es sein, dass sich in der neuen Spielzeit nicht unbedingt das nominell, sondern mental stärkste Team durchsetzt. "Es gibt da so viele Faktoren, vielleicht schmeißt jemand die Nerven weg. Es muss heuer nicht beste Mannschaft sein vom Namen her."