Salzburg mit 3:2-Sieg bei Capitals Gewinner der EBEL-Runde

Tabellenführer Salzburg ist der Gewinner der vorweihnachtlichen Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Die Salzburger siegten am Sonntag im Hit gegen den unmittelbaren Verfolger Vienna Capitals 3:2 und setzten sich so fünf Punkte von den Wienern ab. Einen weiteren Punkt dahinter ist Meister KAC nach einem Heim-1:2 gegen Fehervar Vierter und auch das fünftplatzierte Linz ging leer aus.

Die Black Wings kassierten nämlich gegen den Villacher SV - ebenfalls daheim - eine 5:7-Niederlage, und auch die Graz99ers blieben mit einem 3:2 in Innsbruck auf fremdem Eis siegreich. Den einzigen Heimerfolg der Runde hatte am Samstag Znojmo mit einem 5:2 gegen Dornbirn errungen. Die Tschechen sind damit bereits punktgleich Dritter, unmittelbar hinter den Capitals.

Die verloren auch das dritte Saisonduell mit den Salzburgern, wobei sich bei den Gästen Caps-Ex-Goalie Jean-Philippe Lamoureux mehrmals auszeichnete. Außerdem legten die Salzburger mit einem frühen Doppelschlag entscheidend vor, Connor Brickley (3.) und der am Montag verpflichtete Janos Hari (6.) trafen. Den Gastgebern gelang in Folge nur zweimal das Anschlusstor. "Diese drei Punkte sind das, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe", sagte Salzburg-Coach Matt McIlvane treffend.