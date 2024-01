KAC-Heimserie reißt gegen auswärtsstarke Innsbrucker

Tabellenführer KAC hat in der ICE-Liga gegen den HC Innsbruck eine zuletzt seltene Heimniederlage kassiert. Das 2:3 nach Penaltyschießen beendete am Freitag die sechs Spiele andauernde Siegesserie des Eishockey-Rekordmeisters. Erzrivale VSV hatte beim 7:2 mit Schlusslicht Graz99ers keine Probleme, Linz unterlag Pustertal im Penaltyschießen 4:5. Im Rennen um das Pre-Play-off feierten die Pioneers Vorarlberg und Vienna Capitals wichtige Siege.

Eine "Etage" darunter starteten die Pioneers Vorarlberg mit einem 4:1-Sieg in das wichtige Auswärtsdoppel um die Teilnahme am Pre-Play-off (Plätze sieben bis zehn) gegen Ljubljana und Graz. Auch Verfolger Vienna Capitals siegte, musste beim Vorletzten Asiago - zuletzt vom KAC mit 0:12 vorgeführt - aber in die Verlängerung. Sechs Punkte trennen die Caps vom zehnten Platz. Nach 60 Minuten hieß es trotz eines Wiener Schuss-Übergewichts 1:1. Dann besorgte Seamus Donahue (64.) die freudige Weiterreise zum Samstag-Spiel nach Bozen. Der Tabellenvierte war wie der Zweite Salzburg und Dritte Fehervar am Freitag spielfrei.