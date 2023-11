KAC gewinnt Kärntner Derby, Salzburg bleibt in Front

Der KAC hat erfolgreich Revanche genommen und das zweite Kärntner Derby der Saison für sich entschieden. Im insgesamt 353. Aufeinandertreffen der beiden Teams setzten sich die Rotjacken am Sonntag vor Heimpublikum gegen den VSV mit 4:2 (1:0,1:1,2:1) durch und kamen als Tabellenfünfter den drittplatzierten Adlern vor der Länderspielpause bis auf vier Punkte nahe. Der EC Red Bull Salzburg behauptete mit einem 2:1-Overtime-Heimsieg gegen die Black Wings Linz die Tabellenführung.

4.401 Fans sahen in Klagenfurt ein spannendes Derby, in dem der KAC das Lenkrad zumeist in der Hand hatte. Nach scharfem Querpass von Manuel Ganahl stellte Lukas Haudum mit einem Schuss zwischen die Beine von VSV-Goalie Jean Philippe Lamoureux auf 1:0 (13.), Thomas Vallant legte fünf Minuten nach Beginn des Mitteldrittels nach. Der VSV hatte zwar durchaus seine Möglichkeiten, aber auch Glück, bei einem Schuss von Jensen Aabo Jesper an die Querlatte (28.) nicht noch weiter in Rückstand zu geraten.