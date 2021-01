KAC gelingt Revanche gegen ICE-Tabellenführer Bozen

Fünf Tage nach der 2:3-Niederlage ist dem KAC in der ICE-Eishockeyliga die Revanche gegen HCB Südtirol gelungen. Die Klagenfurter entschieden ein von konsequenter Defensivarbeit und starken Torhütern geprägtes Spitzenspiel gegen die Bozener mit 1:0 nach Verlängerung und übernahmen wieder Rang drei in der Tabelle.

Auch die anderen drei Sonntag-Spiele gingen allesamt in die Overtime. Der VSV setzte sich in Salzburg 3:2 durch. Graz besiegte Schlusslicht Linz auswärts 2:1 und Innsbruck unterlag dem Tabellenzweiten Fehervar in Ungarn 2:3.