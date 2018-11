Kabul treibt Vorbereitungen für Friedensverhandlungen voran

Die Regierung Afghanistans treibt die Vorbereitungen für Friedensverhandlungen voran. Sie habe ein zwölfköpfiges Verhandlungsteam ernannt, berichtete Präsident Ashraf Ghani am Mittwoch bei der internationalen Afghanistan-Konferenz in Genf.

Die Europäische Union stehe bereit, den Prozess als neutraler Partner in jeder Hinsicht zu unterstützen, versprach die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Tags zuvor hatte die EU-Kommission weitere 474 Millionen Euro zugesagt. Damit soll das Land bei Reformen im öffentlichen Sektor sowie in den Bereichen Gesundheit, Justiz, Wahlen und Migration unterstützt werden. UNO-Generalsekretär António Guterres rief die Weltgemeinschaft zu langfristiger Hilfe für Afghanistan auf. “Wir müssen unsere Solidarität fortsetzen, wenn eine Friedensvereinbarung erreicht ist”, sagte er in einer Videobotschaft.