Kabul lässt rund hundert gefangene Taliban-Kämpfer frei

Die afghanische Regierung hat als Reaktion auf die von den Taliban verkündete dreitägige Waffenruhe am Montag rund hundert inhaftierte Kämpfer der radikalislamischen Miliz freigelassen. Sie seien aus dem Gefängnis Bagram entlassen worden, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Javid Faisal, der Nachrichtenagentur AFP.

Die Taliban hatten am Samstag überraschend angekündigt, während der Feiern zum Ende des Ramadan von Sonntag an sämtliche Angriffe vorübergehend einzustellen. Präsident Ashraf Ghani sagte daraufhin eine Kampfpause der Armee zu. Zudem kündigte Ghani am Sonntag die Freilassung von bis zu 2.000 gefangenen Taliban-Kämpfern als "Geste des guten Willens" an und erklärte sich zu sofortigen Friedensgesprächen bereit.