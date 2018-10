"Kabbalah" im Jüdischen Museum

David Bowie, Madonna oder Franz Kafka - zahlreiche Künstler ließen sich von der Kabbala, der mystischen Tradition des Judentums, inspirieren. Das Jüdische Museum Wien zeigt in einer neuen Ausstellung die Entwicklung der Lehre, von ihren Anfängen im Mittelalter bis zu ihrem Einfluss auf Kunst und Popkultur der Gegenwart.

“Viel ist über die Kabbala (auch Kabbalah, Anm.) geschrieben worden. Was bis heute fehlte, ist ein profunder Überblick, der von Beginn der kabbalistischen Lehre bis in die Gegenwart führt”, sagte Museumsdirektorin Danielle Spera im Rahmen einer Presseführung am Dienstag. Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Amsterdam entstand, widmet sich der historischen Entwicklung der Kabbala und folgt den Spuren, die sie in der modernen Kunst – in Malerei, Design, Literatur, Film und Musik – hinterließ. “Keine Institution hat es bisher gewagt, eine Ausstellung zur Kabbala an sich zu machen. Wir versuchen, sie so komplett wie möglich zu zeigen”, bekräftigte Domagoj Akrap, der “Kabbalah” gemeinsam mit Klaus Davidowicz kuratiert hat.