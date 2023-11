Kabarett, Musik und in die Welt vom Zirkus

Im Rankweiler VogelfreiRAUM stehen an diesem Wochenende drei hochkarätige Veranstaltungen an.

RANKWEIL. Kabarett vom Feinsten, ein Musikkonzert und eine Zirkusshow in nicht einmal 48 Stunden gibt es im VogelfreiRAUM in Rankweil an diesem Wochenende. Unter dem Titel „Feierabend“ Lieder und Geschichten aus dem Leben eines Bestatters ist am Freitag, 10. November, 20 Uhr, das Duo Konrad Bönig (Gesang, Gitarre) und Nora Bönig (Cello) in der Rankweiler Kulturszene. In frechen und melancholischen, mal tiefgründigen, mal bitterbösen Liedern und Anekdoten erzählt der Bestatter von seinem beschaulichen Leben. Da gibt es skurille Geschichten von ausgekochten Zulieferern und potentiellen Kunden ebenso zu hören wie herzzerreißende Liebeslieder und sonstiges sentimentales Liedgut. Ein „Heimspiel“ gibt es für die Musikgruppe Twangmen. Am Samstag, 20 Uhr spielen die fünf Rankweiler Matin Mayer (Gitarre), Daniel Seeger (Bass), Flow Frick (Drums), Fabian Jäger (Chello) und Gunnar Giesinger (Keyboards) im VogelfreiRAUM groß auf. Auf Landesebene hat sich die Band Twangmen schon längst einen Namen gemacht. Erst nach einigen Anfragen kam dieses Livekonzert vor der eigenen Haustüre zustande. Seit dreizehn Jahren sorgen das Rankweiler Quintett für beste Unterhaltung. Zum Abschluss kommen auch die Kinder voll auf ihre Kosten. Ein clowneskes Spektakel voller Überraschungen und „Hoppaa“ mit der Gruppe Compagnie Tarkabarka steht am Sonntag ab 15 Uhr im VogelfreiRAUM auf dem Programm. Die Compagnie Tarkabarka begeistert mit ausdrucksstarkem Theater, feiner Clownerie, flotter Akrobatic und poetischen Momenten, Zirkustheater ohne Worte.VN-TK