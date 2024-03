Kabarett für die Mitarbeitenden des LKH Feldkirch bringt Spenden für die CliniClowns

Mit einem Gratisauftritt hat sich Kabarettist Markus Lins Mitte März beim Pflegepersonal des Landeskrankenhauses Feldkirch bedankt. Denn seine Frau – so ließ er auf der Bühne im Panoramasaal wissen – habe sich nach einem Skiunfall dort rundum gut versorgt und aufgehoben gefühlt. Das Kabarett „buggla“ inszenierte er gemeinsam mit Manfred Kräutler und begeisterte rund 200 Mitarbeitende. Statt eines Eintritts spendeten diese insgesamt 1.745 Euro für die CliniClowns.

„Wir wollten den Ärztinnen und Ärzten, vor allem aber auch dem Pflegepersonal einen lustigen Abend bescheren“, erklärt Markus Lins seine Motivation. „Den Erlös haben wir den CliniClowns gespendet, weil Humor im Krankenhaus so wichtig ist.“ In seinem Kabarett „buggla“ zeigt er gemeinsam mit Manfred Kräutler ironisch und pointiert die Facetten des Arbeitens auf. „Manche tun es oft, manche oft nur einmal ... manche fangen früh damit an, manche lassen sich Zeit. Für manche ist es die zweitschönste Sache der Welt, für manche eine lästige Pflicht ... aber für alle ist klar, es gibt jede Menge darüber zu erzählen“, führte Markus Lins ins Thema ein. Er selbst ist nicht nur als Kabarettist, sondern auch als Pädagoge, Schauspieler, Moderator und Dirigent in Vorarlberg unterwegs – beziehungsweise beim „Buggla“.

Lachen für den guten Zweck

Das Publikum im gut besuchten Panoramasaal des LKH Feldkirch war begeistert. „Das war ein rundum humorvoller Abend, wir haben so viel gelacht“, meinte eine Mitarbeiterin und eine andere: „Ein super Start in die Woche, einfach klasse!“ Statt des Eintritts waren die Besucherinnen und Besucher aufgerufen, für die CliniClowns Vorarlberg zu spenden. Insgesamt konnten dem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Fußach 1.745 Euro überreicht werden. „Das Geld investieren wir in Weiterbildung und Ausrüstung unserer CliniClowns, die immer gerne Abwechslung, Freude, Lachen und Leichtigkeit in die Vorarlberger Landeskrankenhäuser bringen“, freut sich Brigitte Nußbaumer-Rohner, Leiterin des Vorarlberger Vereins.