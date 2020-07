K. o. nach 7 Sekunden: Streit um Skandal-Boxkampf

Nach Expertenmeinung hätte der Kampf gar nicht stattfinden dürfen.

Amateurin vs. Profi

Nun trat sie aber gegen die WBC-Fliegengewicht-Königin Seniesa Estrada, die in ihren 19 Kämpfen unbesiegt blieb, an: Ein böses Ende war im Grunde vorprogrammiert. Und so kam es dann auch: Adkins wurde nach sieben Sekunden ausgeknockt und bekam zahlreiche Prügel ab ohne ihrer Gegnerin auch nur einen Faustschlag versetzen zu können. Der Kommentator stellte gleich fest: "Einer der schnellsten Knock-outs in der Geschichte des Frauenboxens überhaupt."