Juwelen-Diebstahl bei Ecclestone: Mutter und Sohn angeklagt

Im Fall des spektakulären Juwelendiebstahls im Londoner Anwesen von Tamara Ecclestone sind am Samstag eine 47-jährige Frau und ihr 29-jähriger Sohn angeklagt worden. Der Putzfrau und dem Barkeeper wird Beihilfe zum Einbruch vorgeworfen, wie britische Medien aus dem Gerichtssaal in London berichteten. Tamara Ecclestone ist die Tochter des ehemaligen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone.

Tamara Ecclestone lebt mit ihrem Mann Jay Rutland und der fünfjährigen Tochter Sophia in dem Stadthaus nahe dem Kensington-Palast, das laut "The Sun" 57 Zimmer hat. Die Familie war dem Bericht zufolge gerade erst in die Weihnachtsferien aufgebrochen, als die Diebe über eine Gartentür einstiegen.