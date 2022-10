Juventus vorzeitig out - Benfica und PSG im CL-Achtelfinale

Juventus Turin ist in der Champions League erstmals seit neun Jahren vorzeitig gescheitert. Die Italiener unterlagen Benfica Lissabon am Dienstag auswärts 3:4 (1:3), wodurch die Portugiesen ins Achtelfinale einzogen. Auch Gruppenkonkurrent Paris St. Germain stieg auf, die Franzosen fertigten Maccabi Haifa vor Heimpublikum 7:2 (4:1) ab.

Vor der Partie in Leipzig gab es eine Applaus-Minute in Gedenken an den verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Die bereits zuvor aufgestiegenen Madrilenen traten ohne einige geschonte Stammkräfte wie Karim Benzema an. David Alaba wurde erst für die letzten 20 Minuten eingewechselt. Leipzig mit Xaver Schlager legte mit Toren von Josko Gvardiol (13.) und Christopher Nkunku (18.) furios los. Vinicius Junior (44.) verkürzte für die Gäste kurz vor der Pause.