Juventus und Manchester City siegten in Champions League

Juventus Turin und Manchester City haben am Dienstag in der zweiten Runde der Fußball-Champions-League Favoritensiege gefeiert. Italiens Meister bezwang die Young Boys Bern dank dreier Tore von Paulo Dybala problemlos mit 3:0 und wahrte die makellose Saisonbilanz. Englands Champion setzte sich bei der TSG Hoffenheim erst durch ein Tor in der 87. Minute mit 2:1 durch.

Juventus feierte auch ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo den neunten Sieg im neunten Pflichtspiel. Dybala vertrat den erfolgreichsten Torschützen der Champions-League-Geschichte mit einem Triplepack (5., 33., 69.) perfekt. Der Argentinier verwertete zunächst einen langen Pass von Leonardo Bonucci mit einer herrlichen Direktabnahme, legte per Abstauber nach und bugsierte einen Querpass aus kurzer Distanz über die Linie.

Für die Young Boys, die die heimische Liga ohne Punktverlust überlegen anführen, setzte es nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Manchester United die zweite klare Niederlage in der Königsklasse. Thorsten Schick spielte bei den Schweizern durch.

In Sinsheim gelang Hoffenheim mit den beiden jungen Österreichern Stefan Posch und Florian Grillitsch (bis 82.) ein Blitzstart. Der Algerier Ishak Belfodil traf bereits nach 44 Sekunden, doch die Antwort der Elf von Pep Guardiola ließ nicht lange auf sich warten. Sergio Aguero erzielte nach Vorarbeit von Leroy Sane das 1:1 (8.).

Manchester war danach klar spielbestimmend und kam spät zum Sieg. Dem 21-jährigen Posch sprang der Ball am Fünfer zu weit weg, David Silva nahm das Geschenk an.