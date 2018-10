Juve in Serie A dank Ronaldo-Doppelpack weiter klar voran

Juventus Turin ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter das Maß aller Dinge. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag bei Empoli nach 0:1-Pausenrückstand noch mit 2:1 durch und holte im zehnten Spiel den neunten Sieg. Herausragend war dabei Superstar Cristiano Ronaldo, der mit seinem zweiten Doppelpack im Juve-Trikot die Partie im Alleingang entschied.

Der 33-jährige Portugiese sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für den Ausgleich (54.) und in der 70. Minute nach Matuidi-Vorarbeit endgültig für die Wende. Das Ex-Real-Aushängeschild hält somit nach zehn Ligaeinsätzen bei sieben Toren. Mit dieser Bilanz ist der Stürmer, der in der Champions League für seinen neuen Arbeitgeber noch nicht getroffen hat, in der Torjägerwertung aktuell die Nummer zwei.