Justiz-Vize im Iran findet Auspeitschen besser als Gefängnis

Der Vizechef der iranischen Justiz hält das Auspeitschen der Kriminellen für weitaus besser und effektiver als Gefängnisstrafen. "Eine Gefängnisstrafe hat immer negative Auswirkungen", sagte Hadi Sadeghi am Mittwoch. "Physische Bestrafungen wie Auspeitschung sind weitaus besser und effektiver."

Zwar kritisierten Menschenrechtsorganisationen die Auspeitschungen, aber Gefängnisse seien nicht besser. Daran ändere auch die Kulturarbeit in Strafanstalten nichts. Man solle nach Alternativen suchen, besonders für Kleinverbrecher. Eine bewährte Alternative sei, sie in der Straßenreinigung einzusetzen, sagte Sadeghi.

Sowohl im In- als auch im Ausland steht die iranische Justiz wegen Hinrichtungen und der Inhaftierung von Dissidenten in der Kritik. Dabei wird der Justiz auch eine übertrieben aggressive Auslegung der Gesetze vorgeworfen. Die führe in vielen Fällen – auch nach Meinung der Regierung – zu Verletzungen der Bürgerrechte.