Justiz-Netzwerk fordert Mittel, Reformen und gute Gesetze

Das Experten-"Netzwerk Kriminalpolitik" hat Forderungen der Justiz an die nächste Regierung zusammengeschrieben. Ganz oben steht "mehr Personal" im Kanzleibereich. Außerdem müsse die Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte gestärkt und die Qualität der Gesetzgebung verbessert werden. Auch auf Umsetzung der EU-Opferschutzrichtlinie und die Reform des Maßnahmenvollzugs drängt das Netzwerk.

Die Forderungen wurden in einer - den Koalitionsverhandlern übermittelten - Punktation zusammengefasst. Dem Netzwerk gehören die Richtervereinigung, die Rechtsanwaltskammer, die Opferschutzorganisation Weißer Ring, "Neustart", die Strafrechtler Alois Birklbauer und Christian Grafl sowie das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie an.

Es pocht auf "dringende Maßnahmen", damit die Justiz ihre Aufgaben in gewohnter Qualität erfüllen kann: "Dringender Handlungsbedarf" bestehe vor allem beim Kanzleipersonal. Eine Aufnahmeoffensive, neue Planstellen und die Attraktivierung der Berufsbilder sei nötig, um die zeitnahe Abfertigung von Urteilen und Entscheidungen gewährleisten zu können. Auch auf den Mangel an Sachverständigen und Dolmetschern weist das "Netzwerk" hin - und fehlende Mittel etwa für IT- oder sonstige Ausstattung: "Oft fehlt es sogar an der erforderlichen Literatur", heißt es.