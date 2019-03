JUNOS wollen weiter nachgelagerte Studiengebühren

Die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) setzen bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) von 27. bis 29. Mai auf Digitalisierung, einen europäischen Studierendenausweis sowie ein Finanzierungsmodell mit nachgelagerten Studiengebühren. Die Pflichtmitgliedschaft in der ÖH soll stufenweise abgeschafft werden, so Spitzenkandidat Nino Rohrmoser bei einer Pressekonferenz.

Unzufrieden ist er sowohl mit den Studienbedingungen an den Hochschulen als auch mit der aktuellen linken ÖH-Führung. “Die Studienbedingungen in Österreich sind eine Katastrophe”, so Rohrmoser. “Und es ist zum Schämen, was in der Bundes-ÖH abgeht. Da wird lieber über Allgemeinpolitik geredet als über echte Probleme.” Mit “Zwangsbeiträgen” kaufe man lieber teure Kaffeemaschinen oder mache Presseaussendungen zu allem Möglichen. “Das System ÖH als Interessenvertretung ist kaputt.”