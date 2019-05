JUNOS-Vorsitzende Lackner: „Wieder einmal lässt die Landesregierung junge Menschen im Stich“

Vor einigen Jahren sind die Skateboardrampen aus der Dornbirner Messehalle verschwunden. Die Vorarlberger Skaterszene wartet seit dieser Zeit auf einen Indoor-Ersatz. In der vergangenen Landtagssitzung gab es nun endlich einen Vorstoß in dieser Thematik.

Während der Antrag mit der Forderung nach einer Skaterhalle sowie der Anerkennung von Skateboarding als eine förderwürdige Sportart von NEOS, SPÖ und FPÖ breite Zustimmung erfuhr, wurde er von der schwarz-grünen Landesregierung abgelehnt. Dass sich auch die Grünen gegen den Antrag ausgesprochen haben, verwundert JUNOS Landesvorsitzende Fabienne Lackner wenig, wie sie in einer Presseaussendung mitteilt: „Die Regierungsbeteiligung hat die Grünen mutlos und träge gemacht“, so die Vorsitzende der Jungen Liberalen NEOS. Mit den Stimmen der Grünen hätte es für den Antrag eine Mehrheit gegeben.

Junge Generation braucht breites Angebot

Jugendliche brauchen Freiraum. Die alternative Szene benötigt ein geeignetes Umfeld, um sich entfalten zu können. Leider geht der Trend in Vorarlberg in die entgegengesetzte Richtung. Das Angebot sinkt. „Wenn wir hier nicht weiter Druck aufbauen, passiert in den nächsten Jahren nichts. Es läuft alles viel zu schleppend. Die alternative Szene braucht sofort – nicht erst in ein paar Jahren – Zugeständnisse der Politik, damit sie unter zumutbaren Bedingungen trainieren und ihren Sport wetterunabhängig ausüben kann“, fordert Lackner.