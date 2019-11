Juniors unterlagen im Shootout

Im Spitzenspiel der VEHL1 Runde mussten sich die DEC/ECB Juniors dem zweiten Team des SC Hohenems im Penaltyschießen geschlagen geben.

Beide Teams starteten engagiert ins Spiel und so entwickelte sich eine flotte Partie mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Juniors in der Anfangsphase mit mehr Spielanteilen und in der zehnten Minute konnte Tobias Schwendinger die Hausherren auch mit 1:0 in Führung bringen. In der Schlussphase des ersten Drittels dann einige Strafen für die Jungmannschaft des DEC/ECB und dies nutzten die Emser zum 1.1 Ausgleich.