Juniors holten sich den Meisterpokal

Souverän sicherten sich die DEC/ECB Juniors den Meistertitel in der VEHL1.

Dornbirn. Die Premierensaison in der „Spirit of Hockey“ VEHL1 krönte das neuformierte Team der DEC/ECB Juniors mit dem Meistertitel. Mit einem 7:0 Sieg gegen das Farmteam des EHC Lustenau konnte am Donnerstag wieder ein Meistertitel im Messestadion gefeiert werden.

Beck hielt sein Team im Spiel

Rund 400 Eishockeyfans sorgten dabei im Messestadion für eine tolle Stimmung und in der Anfangsphase konnten die Gäste aus Lustenau immer wieder gefährlich vor Juniors Keeper Felix Beck auftauchen. Doch der Keeper hielt seinen Kasten sauber und so brachte Steven Schwinger die Dornbirner in der 12. Minute erstmals in Führung. In weiterer Folge kamen die Juniors immer besser ins Spiel und Benjamin Winkler konnte noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen.

Meisterpokal für Juniors