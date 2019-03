Juniors greifen nach dem Titel

Am Donnerstag steigt das zweite Finalspiel in der VEHL1

Dornbirn . Die Cracks der DEC/ECB Juniors wollen am Donnerstag im zweiten Finalspiel gegen den EHC Lustenau II alles klar machen und sich den Titel in der „Spirit of Hockey“ VEHL1 sichern.

Bereits das erste Spiel am vergangenen Wochenende konnten die DEC/ECB Cracks in der Lustenauer Rheinhalle gegen das EHC Farmteam klar mit 4:0 für sich entscheiden. „Das Ergebnis war zwar klar für uns, aber es war eine sehr ausgeglichene Partie“, so Juniors Coach Alex Geier. Die Lustenauer sind dabei vor allem in der Defensive stark und über Konter immer wieder gefährlich.